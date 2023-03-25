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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Corsair презентовала геймерский OLED-монитор Xeneon 27QHD240 с миллиардами микролинз
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Компания Corsair презентовала флагманский геймерский монитор под названием Xeneon 27QHD240 – новинка базируется на OLED-матрице с массивом микролинз (MLA). Разрешение экрана составляет 2560x1440 пикселей, а частота обновления – 240 Гц. Особенность используемой MLA OLED-панели компании LG заключается в наложении массива из 42 миллиардов микролинз. Согласно оценке производителя, их использование увеличивает яркость на 60%, причем без увеличения потребления энергии, а угол обзора – на 30%. Также Corsair заявляет о минимальном времени отклика, составляющем всего 0.03 с, 98.5% охвате пространства цветов DCI-P3 и поддержке адаптивной синхронизации NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium.

Среди дополнительных преимуществ решения можно отметить высокой эргономичности подставку, позволяющую изменять высоту, наклон и угол поворота экрана, а также расширенный комплект разъемов, включающий в себя USB-хаб. Если верить производителю, монитор обладает несколькими типами защиты от выгорания пикселей, являющегося одной из ключевых проблем OLED-дисплеев. Также на устройство будет предоставляться трехлетняя гарантия. Приобрести новинку можно будет в мае-июне, а вот сколько она будет стоить – пока неизвестно. Впрочем, очевидно, что на низкую цену геймерам рассчитывать не стоит – на данном этапе все игровые OLED-мониторы стоят достаточно дорого.

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