Эксперты связывают это с развитием кикшеринга и не только

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Как сообщает издание «Ведомости», у российских ритейлеров образовался избыток электросамокатов. Магазины переоценили спрос и закупили слишком большое количество индивидуальной мобильности еще в 2022 году, продаются же они хуже, чем ожидалось. Часть экспертов связывает это с развитием в стране рынка кикшеринга, часть же указывает на снижение реальных доходов граждан.

Если верить информации «F+ tech-Марвел», в 2022 году компании ввезли в страну порядка 325 тысяч электросамокатов суммарно почти на 11 миллиардов рублей, продано же было только 160 тысяч на 3.5 миллиарда. Большую часть устройств ввезли в первом и втором кварталах, что объясняется сезонным характером спроса. В топ-5 по продажам (в деньгах) вошли китайский бренд Kugoo, Segway Ninebot, Hiper, Xiaomi и Midway. Средняя стоимость покупаемого в РФ электросамоката в 2022 году составляла 21-22 тысячи рублей.

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Подтвердили наличие на складах электросамокатов и сами представители магазинов и маркетплейсов, пояснив, что прогнозы по их продажам оказались слишком оптимистичными. Эксперт же от проекта «Трушеринг» Юрий Николаев высказал мнение, что находящийся во владении электросамокат может восприниматься как излишество, которое люди могли себе позволить при хороших доходах и наличии уверенности в завтрашнем дне. Сейчас же, вероятно, тревожный новостной фон заставляет откладывать подобные покупки.