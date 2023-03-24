Российская компания «Беспилотные системы» презентовала необычный дрон-мультикоптер: на нем установлено телекоммуникационное оборудование, благодаря которому его можно назвать «летающей базовой станцией». По задумке разработчиков, такой беспилотник может быть полезен для обеспечения доступа к сотовой связи и мобильному интернету в труднодоступных и малонаселенных районах.
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Схема работы дрона довольно проста: он поднимается на высоту около 100 метров над землей, где принимает сигнал от удаленных базовых станций и ретранслирует ее на расстояние до 100 км. Если позволяет погода, то держаться в воздухе аппарат может днями и даже неделями, поскольку питание к нему доставляется посредством кабеля. Здесь можно отметить некоторое визуальное сходство устройства с запускаемым при помощи веревки воздушным змеем.
Применяться беспилотник может, например, для обеспечения связью поисковых и спасательных операций, хотя многие обладатели дач или домов в отдаленных деревнях и селах наверняка не отказались бы от подобной разработки. Возможно, в будущем будут выпущены и варианты дрона, предназначенные для использования обычными потребителями, поскольку спрос на них явно будет.