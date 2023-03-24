В компании трудится более 8 тысяч человек

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Компания Logitech, знакомая многим компьютерщикам и геймерам благодаря выпуску компьютерной периферии, в том числе, игровой, объявила о грядущем сокращении части работников. В прошлом году в штате фирмы насчитывалось более 8 тысяч человек, нынешнее же сокращение, по предварительным данным, коснется примерно 300 сотрудников, хотя, как считают некоторые эксперты, в дальнейшем увольнения могут продолжиться – по такому пути сейчас идут многие фирмы, так или иначе связанные с IT или современными технологиями и гаджетами.

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В разгар пандемии коронавируса, когда во многих странах действовали жесткие локдауны, а технологические, и не только, компании переходили на удаленную работу, спрос на компьютерную периферию был крайне высоким. Но пандемия пусть и не закончилась, зато пошла на спад – работники стали возвращаться в офисы, а спрос на ПК, лэптопы и периферию упал. Так, выручка Logitech за последний финансовый квартал оказалась на 22% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, составив 1.3 миллиарда долларов. Из-за падения продаж компания уже откорректировала свой годовой прогноз в сторону уменьшения,