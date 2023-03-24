Модель базируется на матрице Fast IPS

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Компания Dell сообщила о грядущем выпуске геймерского монитора Alienware AW2524H с частотой обновления 500 Гц еще в январе в рамках мероприятия CES 2023, сейчас же модель наконец-то вышла на рынок. Как сообщают тематические ресурсы, это первый на планете массовый 500-герцевый монитор, что же касается его стоимости – она составляет 830 американских долларов, поэтому приобретать устройство, вероятно, будут в основном профессиональные киберспортсмены, стримеры и геймеры-энтузиасты.

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Решение обладает 24.5-дюймовой диагональю и базируется на Fast IPS матрице (FullHD, 1920x1080). Если верить представителям Dell, время отклика не превышает 0.5 с, а охват sRGB достигает 99%. Помимо всего прочего, модель имеет сертификат VESA DisplayHDR 400, поддерживает NVIDIA G-Sync и оснащена рядом функций для защиты зрения. Максимальной частоты обновления, равной 500 Гц, можно добиться исключительно при подключении посредством DisplayPort – HDMI в данном случае ограничен 240 Гц. Среди преимуществ AW2524H можно отметить богатый комплект разъемов и повышенной эргономичности подставку, дающую возможность изменять высоту, угол поворота и наклон экрана. Главный же минус монитора – завышенная цена.