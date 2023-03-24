Они будут продаваться как поштучно, так и в составе комплектов

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Компания TeamGroup, известная многим компьютерщикам и геймерам благодаря высокочастотным комплектам оперативной памяти DIMM DDR5, презентовала модули SO-DIMM T-Force Vulcan DDR5-5200, предназначенные для установки в геймерские мобильные ПК. Предлагаться шестнадцатигигабайтные и тридцатидвухгигабайтные планки будут как поштучно, так и в составе комплектов, включающих в себя две штуки.

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Сообщается, что рассматриваемая ОЗУ может функционировать при напряжении 1.1В и обладает CL38-38-38-84, для дополнительного же отвода тепла производитель установил тонкие графеновые радиаторы, хотя при 1.1В их использование можно счесть некоторой перестраховкой. Известно, что TeamGroup планирует предоставлять на новинки пожизненную гарантию. Что же касается используемых в модулях чипов, а также их стоимости – информации об этом пока нет. Зато есть информация о сроках выхода T-Force Vulcan – приобрести как одиночные модули, так и наборы можно будет в конце апреля или в начале мая. До России, с учетом логистических сложностей, они, вероятно, доедут с некоторым опозданием, несмотря на то, что TeamGroup – компания китайская.