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Как сообщает издание «Коммерсант», один из крупных китайских операторов и провайдеров, China Telecom, намеревается увеличить свое присутствие на территории РФ, а также поработать над узнаваемостью своего бренда. По мнению экспертов, компания намерена расширить каналы для транзита трафика, а также обновить стратегию развития российского представительства с целью поиска дополнительных клиентов и наращивания прибыли. Сейчас China Telecom ищет специалиста на должность заместителя главы российского офиса.
В Китае компания обслуживает почти 130 миллионов абонентов, в России же преимущественно специализируется на трансграничной передаче трафика. В ответ на запрос СМИ представители «Ростелекома» заявили, что давно сотрудничают с China Telecom, похожую информацию предоставили и многие другие занятые в отрасли компании. Что же касается конкурентов фирмы – из китайских брендов предоставлением схожих услуг занимаются, например, China Unicom и China Mobile. Они также имеют в РФ представительства.
Специалисты по телекоммуникациям полагают, что увеличение пропускной способности интернет-каналов в сторону Азии весьма своевременно с учетом развивающихся отношений России и Китая, в том числе, экономических. Для успешной работы современного бизнеса, как правило, требуется быстрое и стабильное интернет-соединение, и взаимодействие российских и китайских телекоммуникационных фирм позволит его обеспечить.