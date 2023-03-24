А планы у компании еще более амбициозные

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Согласно информации DigiTimes, в прошлом году тайваньский полупроводниковый гигант TSMC уже заработал около 19.4 миллиардов американских долларов на чипах, выпускающихся по современным техпроцессам 4-нм и 5-нм. При этом выручка от более старых техпроцессов 6-нм и 7-нм несколько снизилась, поэтому прибыль от 4-нм и 5-нм оказалась больше. Сыграла свою роль и стоимость кремниевых пластин с 5-нанометровыми чипами – они стоят дороже примерно на 5 тысяч долларов за штуку. Что же касается спроса на подобную продукцию – он весьма высок, например, за счет заказов NVIDIA на выпуск GPU A100 и H100.

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Как пишут журналисты, на фабрике Fab 15B, специализирующейся на 6-нм и 7-нм продукции загрузка в настоящий момент составляет менее 40%, значительный же ее рост ожидается не раньше третьего квартала года. Впрочем, дела у TSMC все равно идут хорошо, в том числе и благодаря высокому спросу на зрелые техпроцессы, такие, как 12, 16, 22 и 28 нм. Привести к значительным проблемам для компании может разве что резкое обострение геополитической ситуации вокруг Тайваня, если Китай решит пойти на эскалацию, отказавшись от принципа «одна страна – две системы».