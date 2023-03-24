В прошлом году он заметно снизился

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Как сообщает российское издание «Известия», за последние три месяца россияне снова стали больше интересоваться дорогими смартфонами, спрос на которые в прошлом году заметно снизился. Так, средний чек у некоторых ритейлеров вырос на 30-40%, причем не за счет аксессуаров или дополнительных услуг, а именно за счет выбора потребителями более дорогостоящих мобильных устройств. Эксперты говорят о стремительном увеличении продаж даже по сравнению с январем. Впрочем, в январе традиционно наблюдается спад спроса после взрывного декабрьского роста, связанного с новогодними праздниками.

В прошлом году, по данным CS Group, средний чек на смартфоны падал примерно на 20% - это было вызвано как прекращением прямых поставок многих премиальных устройств, в первую очередь, техники Apple и Samsung, так и тревожным новостным фоном, который, как правило, приводит к снижению покупательской активности. Пострадала и реальная покупательная способность граждан, поэтому многие потребители обращали внимание на более доступные китайские смартфоны. Так, представители маркетплейса Ozon сообщили журналистам, что на их площадке топ-5 самых продаваемых моделей полностью занят решениями Xiaomi.

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Сотрудники ритейлеров и аналитики говорят о постепенном возобновлении спроса на iPhone и другие дорогие смартфоны – теперь такие аппараты в основном поставляются при помощи механизмов параллельного импорта. Растут и продажи в штуках, поскольку интерес к бюджетным мобильным гаджетам из Поднебесной никуда не делся, а сами китайские компании развернули на российском рынке активную маркетинговую активность.