Впрочем, их релиз может быть и отложен

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Как сообщает популярный ресурс TechPowerUp со ссылкой на представителя ASUS Тони Ю, компания AMD может выпустить 96-ядерные процессоры Zen 4 уже в третьем-четвертом квартале текущего года. Речь идет о линейке Ryzen Threadripper 7000, предназначенной для нового сокета TR5. Среди особенностей ожидаемых CPU можно отметить поддержку пятой версии интерфейса PCI-Express, а также ОЗУ стандарта DDR5.

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Согласно предположениям экспертов, AMD могла бы уже выпустить новые «тредрипперы», но решила сосредоточиться на серверных процессорах Genoa, приносящих больше дохода. Также мог сыграть свою роль и выход конкурирующих CPU Xeon W Sapphire Rapids – компания могла решить доработать свою продукцию с учетом характеристик продукции Intel, чтобы та смотрелась на ее фоне более оптимально. Стоит отметить, что у старшего процессора Xeon W «всего» 56 ядер, AMD же может предложить гораздо больше, что станет решающим аргументом для некоторых пользователей. При этом модели с более скромным количеством ядер также будут выпущены, причем решения разных ценовых сегментов, как и в случае Intel, могут отличаться еще и поддержкой разного числа каналов ОЗУ и разного количества линий PCI-Express.