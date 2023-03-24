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Курьезная ситуация произошла в американском городе Сан-Франциско – несколько беспилотных такси Cruise (General Motos) заблокировали одну из дорог. Незадолго до этого прошел сильный ливень, сопровождающийся резкими порывами ветра, которые повалили несколько деревьев. Самоуправляемые автомобили не смогли самостоятельно справитья с подобной ситуацией. К чести компании, она оперативно признала факт инцидента и направила своих сотрудников для того, чтобы те забрали автомобили.
Как пишут журналисты, упавшие деревья оборвали линии электропередач, а прибывшие на место городские службы огородили опасное место специальными лентами. Роботакси отреагировали на это не сразу и сначала запутались в лентах и проводах, но потом все-таки остановились. Из-за них не смогли проехать дальше и другие машины, подъехавшие позже. По мнению экспертов, данное проишествие в очередной раз демонстрирует, что самоуправляемые автомобили и электромобили пока далеко не всегда способны адекватно реагировать на нестандартные ситуации, даже если те возникают в силу объективных обстоятельств. Если же подобные ситуации будут создаваться намеренно, например, в хулиганских целях, проблема может стать еще серьезнее.