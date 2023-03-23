Стоит решение дороже полноценной десктопной версии

реклама

Как сообщает ресурс Wccftech, тайваньская компания ASUS выпустила представленную на январской выставке CES 2023 внешнюю док-станцию с мобильной версией видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 – устройство называется ROG XG Mobile и предназначено для подключения к ноутбукам. К сожалению, не ко всем, а только к несколькими моделям ASUS – в данном случае используется специальный проприетарный разъем с поддержкой интерфейса PCI-Express, скорее всего, четвертой версии.

Примечательно, что в комплектацию док-станции входит не десктопная версия RTX 4090, а мобильная, которая гораздо слабее – при этом стоит девайс больше 2 тысяч долларов, а в японских магазинах – почти 3 тысячи долларов. В ноутбучной «четыре тысячи девяностой» используется чип AD103 с 9728 ядрами CUDA, как у настольной RTX 4080. TGP при этом достаточно скромный – 150 Вт с возможностью увеличения до 175 Вт. Что же касается видеопамяти – ее установлено 16 гигабайт.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Конструктивно ROG XG Mobile состоит из двух отделений – в одном из них расположен сам графический ускоритель с разъемами ввода-вывода, а в другом – блок питания на 330 Вт. За охлаждение отвечают радиатор с испарительной камерой и одиночный вентилятор тангенциального типа, более известный многим пользователем под не совсем верным названием «турбина. Портов у девайса много – HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen1, кардридер, Ethernet (с 2.5-гигабитной сетевой картой). Также имеется силовой разъем. По производительности мобильная RTX 4090 ближе к настольной RTX 4070 Ti, чем к RTX 4080.