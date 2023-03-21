Возможно, в словах топ-менеджера меньше юмора и больше серьезности, чем кажется

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Как заявил руководитель компании NVIDIA Дженсен Хуанг в интервью CNBC, он планирует управлять фирмой еще 30-40 лет в качестве человека, а потом еще 30-40 – в качестве робота. Конечно, в словах Хуанга можно найти изрядную долю юмора, но, с учетом развития технологий, связанных с нейросетями, высока вероятность того, что через несколько десятилетий можно будет создать «цифровую копию» личности, которая будет в 99.9% случаев реагировать в диалоге так же, как реагировал бы ее реальный прототип, если массив данных для обучения будет достаточным.

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Как отметила журналистка, общавшаяся с Дженсеном во время интервью, последний находится на своем посту дольше многих других руководителей технологических компаний. Сам топ-менеджер заявил, что его окружают потрясающие люди, а сам он по-прежнему бодр, полон энтузиазма и готов оставаться на своей работе в течение многих лет. Также Хуанг рассказал о состоянии рынка графических ускорителей, в том числе, отметив его постепенную стабилизацию после острой фазы пандемии коронавируса и майнинг-лихорадки. Упомянул глава NVIDIA и о том, что очень ждет запуска новых техпроцессов, открывающих перед инженерами дополнительные возможности – среди таковых можно отметить, например, TSMC N4. По данным популярного ресурса VideoCardz, Дженсен Хуанг находится на 59 месте в списке самых богатых людей в мире. Его состояние оценивается почти в 24 миллиарда долларов, а компанией NVIDIA он управляет уже 30 лет.