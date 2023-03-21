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Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, компания NVIDIA может готовить к выпуску сразу две версии графического ускорителя GeForce RTX 4070 – с разъемом 12+4 pin 12VHPWR и со стандартным 8 pin. При этом у второго варианта будет более низкий TGP, хотя партнеры компании, такие, как Palit, ASUS, MSI и GIGABYTE, могут представить и собственные версии с двумя разъемами – например, 8 pin и 6 pin. Подробные характеристики «четыре тысячи семидесятой» пока не раскрываются, но благодаря допущенной GIGABYTE утечке стало известно, что видеокарта получит 12 гигабайт памяти. Выход модели должен состояться 12 апреля.
Репутация разъема 12VHPWR была значительно подпорчена серией случаев с его оплавлением и выходом видеокарт RTX 4090 из строя – как выяснилось, перегрев и частичное расплавление разъема или коннектора было связано с неаккуратным использованием – пользователи не до конца вставляли штекер. Тем не менее, несмотря на то что таких случаев было всего несколько десятков на сотни тысяч проданных видеокарт, у геймеров «остался осадочек», как в анекдоте про украденные ложки. К тому же, большинство пользователей наверняка предпочли бы использовать стандартные разъемы 6 pin и 8 pin, чтобы не приобретать новый блок питания и не использовать переходники.