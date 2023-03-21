Но доберутся ли карты с 8 pin разъемом до релиза – неизвестно

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Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, компания NVIDIA может готовить к выпуску сразу две версии графического ускорителя GeForce RTX 4070 – с разъемом 12+4 pin 12VHPWR и со стандартным 8 pin. При этом у второго варианта будет более низкий TGP, хотя партнеры компании, такие, как Palit, ASUS, MSI и GIGABYTE, могут представить и собственные версии с двумя разъемами – например, 8 pin и 6 pin. Подробные характеристики «четыре тысячи семидесятой» пока не раскрываются, но благодаря допущенной GIGABYTE утечке стало известно, что видеокарта получит 12 гигабайт памяти. Выход модели должен состояться 12 апреля.

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Репутация разъема 12VHPWR была значительно подпорчена серией случаев с его оплавлением и выходом видеокарт RTX 4090 из строя – как выяснилось, перегрев и частичное расплавление разъема или коннектора было связано с неаккуратным использованием – пользователи не до конца вставляли штекер. Тем не менее, несмотря на то что таких случаев было всего несколько десятков на сотни тысяч проданных видеокарт, у геймеров «остался осадочек», как в анекдоте про украденные ложки. К тому же, большинство пользователей наверняка предпочли бы использовать стандартные разъемы 6 pin и 8 pin, чтобы не приобретать новый блок питания и не использовать переходники.