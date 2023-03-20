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В сентябре 2022 года в Китае анонсировали электрический суперкар под названием GAC Aion Hyper SSR. Сами создатели называют его «китайским суперкаром номер один», при этом визуальный стиль, в котором выполнена машина, напоминает о моделях итальянского бренда Lamborghini, например, Aventador. Базовая версия электрокара будет предлагаться примерно за 185 тысяч долларов, а гоночная – за 240 тысяч. Разработчики машины с гордостью заявляют, что она является на 100% китайской и спроектирована, а также производится в Поднебесной.
Мощность электродвигателя суперкара составляет 1225 лошадиных сил, а на разгон с 0 до 100 км/ч уходит всего 1.9 с. Любопытно, что достоверной информации о максимальной скорости GAC Aion Hyper SSR в сети нет, зато известно, что в мультимедиа-систему машины будет входить крупный 14.6-дюймовый дисплей. Еще один экран с диагональю 8.8 дюйма включен в состав панели приборов. В целом же интерьер электромобиля выполнен в духе футуристического минимализма. По плану, первые экземпляры будут отгружены покупателям осенью этого года, сколько же всего будет произведено таких электросуперкаров – не сообщается.