Вероятно, новинки будут только в десктопном сегменте

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Слухи о том, что компания Intel планирует выпустить обновленные процессоры Raptor Lake Refresh появлялись неоднократно, и сейчас они получили очередное подтверждение. Как сообщает популярный ресурс Wccftech, ссылаясь на данные, полученные от инсайдеров, высока вероятность того, что новая линейка выйдет в августе текущего года. Ранее считалось, что она будет выпущена в течение третьего квартала.

Если верить слухам, CPU Raptor Lake Refresh будут базироваться на том же сокете LGA 1700 и производиться по тому же техпроцессу, что и «обычные» Raptor Lake, но при этом получат многочисленные микроархитектурные улучшения, а также, возможно, увеличенный объем кэш-памяти. При этом данное поколение будет промежуточным и последним в рамках одного и того же сокета, поэтому оно вряд ли заинтересует большое количество потребителей.

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Возможно, дополнительная информация о планах Intel появится после мероприятия Vision, которое компания намерена провести 9 мая. Также, по неподтвержденной информации, процессоры Meteor Lake, которые Intel хочет выпустить в конце текущего года, будут представлены исключительно в мобильных ПК – поэтому в настольном и нужны Raptor Lake Refresh.