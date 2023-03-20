Другие, впрочем, настроены более скептически

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Сегодня, 20 марта, курс самой известной в мире криптовалюты, биткоина, поднимался выше 28 тысяч долларов, и хотя на момент написания данной новости «цифровое золото» немного упало в цене, многие аналитики снова заговорили об огромном потенциале для дальнейшего роста. С начала года рыночная капитализация биткоина выросла на 66%, и ряд экспертов полагает, что этот факт можно считать одной из первых ласточек наступающей вслед за криптозимой «криптовесны».

В прошлом году произошло несколько знаковых для восприятия инвесторами криптовалют событий – в первую очередь стоит отметить крушение алгоритмического стейблкоина Terra/Luna и крах криптовалютной биржи FTX. В этом же году проблемы, напротив, наблюдаются у традиционных финансовых институтов – в последнее время в США уже обанкротились два крупных банка.

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Бывший технический директор Coinbase Баладжи Сринивасан считает, что если случится полномасштабный банковский кризис, стоимость биткоина может превысить миллион американских долларов, причем данная отметка будет достигнута в течение 90 дней. Тем не менее, другие эксперты считают такой прогноз нереалистичным и чрезмерно авантюрным и считают, что у биткоина есть значительный потенциал для роста, но не настолько стремительного.