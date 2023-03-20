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Сегодня, 20 марта, курс самой известной в мире криптовалюты, биткоина, поднимался выше 28 тысяч долларов, и хотя на момент написания данной новости «цифровое золото» немного упало в цене, многие аналитики снова заговорили об огромном потенциале для дальнейшего роста. С начала года рыночная капитализация биткоина выросла на 66%, и ряд экспертов полагает, что этот факт можно считать одной из первых ласточек наступающей вслед за криптозимой «криптовесны».
В прошлом году произошло несколько знаковых для восприятия инвесторами криптовалют событий – в первую очередь стоит отметить крушение алгоритмического стейблкоина Terra/Luna и крах криптовалютной биржи FTX. В этом же году проблемы, напротив, наблюдаются у традиционных финансовых институтов – в последнее время в США уже обанкротились два крупных банка.
Бывший технический директор Coinbase Баладжи Сринивасан считает, что если случится полномасштабный банковский кризис, стоимость биткоина может превысить миллион американских долларов, причем данная отметка будет достигнута в течение 90 дней. Тем не менее, другие эксперты считают такой прогноз нереалистичным и чрезмерно авантюрным и считают, что у биткоина есть значительный потенциал для роста, но не настолько стремительного.