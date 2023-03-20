Они гораздо более эффективны, чем радиаторы без вентиляторов

Компания ASRock, знакомая большинству российских компьютерщиков в первую очередь благодаря материнским платам с выгодным соотношением стоимости и характеристик, презентовала линейку активных систем охлаждения для M.2 PCI-Express твердотельных накопителей. Как заявляет производитель, они гораздо эффективнее, чем стандартные радиаторы, не оснащенные вентиляторами, что вполне логично.

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Системы охлаждения ASRock Blazing M.2 Gen5 Fan-Heatsink предназначены для материнских плат ASRock сокетов Intel LGA 1700 и AMD AM5. В большинстве случаев они будут совместимы и с моделями других производителей, таких, как ASUS, MSI и GIGABYTE, но с точки зрения дизайна лучше всего сочетаются с решениями ASRock – компания специально выпустила несколько разных по стилистическому оформлению вариантов. Что же касается более утилитарных, практических характеристик – высота радиаторов СО составляет 5 см, а комплектный 30-миллиметровый вентилятор способен создавать воздушный поток до 5 CFM – в 10-15 раз меньше, чем качественный 120-миллиметровый. Впрочем, с учетом TDP твердотельных накопителей и габаритов радиатора, установка более крупных «вертушек» вряд ли целесообразна.

Некоторые входящие в серию системы охлаждения уже поставляются в комплекте с определенными материнскими платами ASRock, тем не менее, их можно будет приобрести и отдельно. Стоимость Blazing M.2 Gen5 Fan-Heatsink составит 30 долларов США, что, с учетом характеристик, довольно дорого – многие процессорные кулеры, рассчитанные на отвод от CPU 180-200 Вт тепла, стоят значительно дешевле. Вызывает вопросы и ресурс миниатюрного вентилятора – не начнет ли «вертушка» издавать посторонние звуки через 20-50 тысяч часов работы?

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