Вывод их из продажи будет постепенным

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Как сообщает англоязычный ресурс Hothardware, компания MSI постепенно сворачивает выпуск многих материнских плат сокета Intel LGA 1700, оснащенных разъемами оперативной памяти DIMM DDR4, например, MPG Z790 Edge WiFi DDR4 и MAG B760M Mortar. Официальных комментариев фирма по этому поводу пока не давала, но эксперты предполагают, что MSI решила сосредоточиться на производстве моделей, поддерживающих более современную ОЗУ стандарта DDR5. Впрочем, пользователям, не желающим переплачивать за модули или комплекты DDR5, не стоит преждевременно расстраиваться – MSI прекращает выпуск лишь части моделей с поддержкой DDR4, к тому же, у компании имеются и сильные конкуренты, включая ASUS, ASRock и GIGABYTE.

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С точки зрения рыночных аналитиков, политика постепенного отказа от материнских плат с разъемами DIMM DDR4 выглядит достаточно логично – на рынке появляется все больше высокочастотной DDR5 памяти, при этом ее стоимость быстро снижается. К тому же, новый сокет AMD AM5 уже не поддерживает DDR4 – вероятно, следующий за LGA 1700 сокет Intel также будет ориентирован исключительно на DDR5 память. Многие геймеры с надеждой ждут, когда DDR5-6000 или DDR5-6400, а лучше, DDR5-7200 ОЗУ будет стоит так же дешево, как сейчас – DDR4-3200 и DDR4-3600.