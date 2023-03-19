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Как сообщают тематические ресурсы, посвященные криптовалютам, некоторые отраслевые эксперты начали осторожно говорить о возможности скорого окончания криптозимы – курс биткоина на протяжении последней недели рос и сегодня достиг отметки в 27 700 долларов США впервые с июня 2022 года. Как считают аналитики, увеличение стоимости главной мировой криптовалюты может быть связано с поведением инвесторов, посчитавших, что ФРС США приостановит повышение процентных ставок.
Как обычно, биткоин является «локомотивом», который тянет за собой многие другие криптовалюты – курс Ethereum за неделю повысился более, чем на 22%. К счастью для держателей «эфира», переход на Proof-of-Stake не привел к обрушению стоимости коина, а затянувшаяся криптозима хоть и просадила его курс, но не обрушила до околонулевых отметок. В настоящий момент, после банкротства двух крупных американских банков, некоторые консервативные инвесторы снова обратили свои взгляды в сторону биткоина несмотря на свои опасения по поводу криптовалютного рынка в целом, подкрепленные недавними историями с обрушением алгоритмического стейблкоина Terra/Luna и крахом криптобиржи FTX. При этом куда курс биткоина пойдет дальше – предсказать крайне сложно, и прогнозы даются самые разные.