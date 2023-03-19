Хотя это вряд ли обрадует пешеходов

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Как сообщает российское издание «Известия», в 2023 году Москва может стать мировым лидером по прокату электросамокатов, превзойдя по их количеству столицы Германии и Южной Кореи – Берлин и Сеул. По мнению экспертов и участников рынка, это случится, если городские власти сдержат данное ранее обещание и увеличат квоту на количество электросамокатов с 40 до 60 тысяч. Теоретически в Москве можно использовать и гораздо больше средств индивидуальной мобильности, но это создало бы проблемы жителям – даже сейчас встречаются случаи травмирования пешеходов людьми, передвигающимися на моноколесах, электросамокатах и других подобных устройствах.

В Берлине и Сеуле по итогам 2022 года насчитывалось около 50 тысяч электросамокатов, поэтому у Москвы есть все шансы их превзойти – считают представители кикшеринговых сервисов. При этом если в эксплуатацию будет введено избыточное количество экземпляров, то они будут просто простаивать на улицах – подобные ситуации наблюдались в некоторых городах Китая и США. Гендиректор компании «Юрент» Иван Туринге полагает, что московские власти выбрали правильный и обдуманный подход к регулированию отрасли – это позволяет учесть интересы всех заинтересованных сторон, включая бизнес, пользователей электросамокатов, водителей автомобилей и пешеходов.

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По информации «Трушеринг.ру» 2022 год оказался для российского рынка кикшеринга удачным, несмотря на политическую напряженность и экономические сложности – его объем достиг 13.3 миллиардов рублей, что на 64% больше, чем в 2021 году. Значительно возросло и количество поездок на электросамокатах – на 88%. Самих электросамокатов в России в конце 2022 года насчитывалось около 200 тысяч штук. Для сравнения – легковых автомобилей в стране зарегистрировано более 45 миллионов.