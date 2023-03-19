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Одной из главных проблем при эксплуатации электромобилей в холодных странах, таких, как Россия или Норвегия, является уменьшение емкости литийсодержащих аккумуляторных батарей при низких температурах. Производители электрокаров пытаются так или иначе нивелировать влияние холода на запас хода своих транспортных средств, тем не менее, борьба эта ведется с переменным успехом.
Компания Tesla, известная многим интернет-пользователям благодаря своему гендиректору, знаменитому американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску, обновила свое приложение – теперь в нем можно будет посмотреть, на какой процент из-за холода временно уменьшилась емкость аккумулятора. На скриншоте можно увидеть, как это отображается визуально – «потерянный» объем обозначен синим цветом. При этом при прогреве батареи емкость снова повышается, и это изменение также находит отражение в приложении. Также после обновления приложения насечки, обозначающие каждые 10% емкости аккумулятора, стали видны всегда. По мнению специалистов Tesla, новая версия ПО позволит владельцам электрокаров компании получать более точную и наглядную информацию об оставшемся проценте заряда.