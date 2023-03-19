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Как сообщает ресурс Bleeping Computer, компания Microsoft может планировать в ближайшем будущем интегрировать в свой браузер Edge криптовалютный кошелек. Согласно информации, полученной от инсайдеров, новая функция уже доступна пользователям, получающим сборки Edge на канале Dev, то есть в очень раннем доступе. Как предполагают эксперты, криптокошелек будет функционировать по аналогии с браузерным расширением Metamask, а для его защиты будут использоваться пароль, фраза из большого количества для его восстановления, и, возможно, двухфакторная аутентификация.
Энтузиасты уже обнаружили в коде версий браузера из раннего доступа доказательства того, что будут поддерживаться как минимум Ethereum и Bitcoin. Имеются сведения и о том, что кошелек сможет подключаться к децентрализованным приложениям dApps. Впрочем, доберется ли проект до релиза, неизвестно – все-таки с завершением майнинг-лихорадки криптовалюты отошли на второй план, уступив место в новостных сводках тематических ресурсов другим трендам, таким, как сначала метавселенная, а потом – проекты на основе нейросетей, включая чат-боты ChatGPT, Bard и другие, а также множество сервисов для генерации изображений.