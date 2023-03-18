Многие компании готовят к выпуску похожие накопители

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Многие компании готовят к релизу твердотельные накопители стандарта PCI-Express 5.0 со скоростями последовательных чтения и записи более 10 ГБ/с. Так, прототип SSD Crucial T700 продемонстрировал скорость чтения 12.4 ГБ/с, при этом по меркам стандарта это далеко не предел – весь потенциал пятой версии PCI-Express производители накопителей пока не раскрыли, хотя как минимум некоторые из них к этому стремятся. Больше всего шансов, по мнению экспертов, у Samsung и WD, поскольку те обладают вертикально интегрированным производством и самостоятельно выпускают как контроллеры, так и чипы памяти.

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Примечательно, что в отличие от многих конкурирующих продуктов, T700 обходится без активного охлаждения и оснащается лишь радиатором, но не миниатюрным вентилятором. Также сообщается, что базируется модель на контроллере Phison E26, а вот какая установлена память – неизвестно. Очевидно, что речь идет о 3D TLC NAND – скорее всего, о чипах Micron с 230+ слоями. Как сообщает портал VideoCardz, накопитель протестировал Youtube-блогер Линус Себастиан с канала Linus Tech Tips. При этом относиться к показанным рассматриваемым SSD результатам следует с долей скепсиса – релизные версии могут отличаться от предрелизных. Когда выйдет накопитель, и по какой цене будет предлагаться – в настоящий момент информации нет.