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На Google и Alphabet подали в суд собственные инвесторы
Они опасаются монополизации рынка поиска и интернет-рекламы
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Как сообщает The Register, на корпорацию Google, а точнее, на владеющий ей холдинг Alphabet, подали в суд собственные инвесторы. По их мнению, компания монополизировала рынок интернет-рекламы, что привело к проведению Минюстом США расследования, а также нанесло вред экономическим интересам и репутации фирмы. По данным журналистов, в ближайшем будущем иск может получить статус коллективного.

Помимо самой компании, ответчиками по иску числятся гендиректор холдинга Сундар Пичаи и ряд топ-менеджеров. Как заявляют истцы, они полагают, что Google намеренно скрывала от них сведения о нарушении антимонопольного законодательства США. По версии американского Минюста, корпорация целенаправленно шла к монополизации рынка онлайн-рекламы, покупая конкурентов и принуждая партнеров пользоваться ее услугами и сервисами. Если по итогам судебного разбирательства такая информация подтвердится, Google могут принудить к продаже части инструментов, включая пакет Ad Manager.

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По словам подавших иск инвесторов, руководство компании в период с 2020 по 2023 год сделало ряд заведомо ложных заявлений, чтобы не признавать нарушений антимонопольного законодательства. Истцы требуют возмещения якобы нанесенного им финансового ущерба, но доказать факт того, что таковой был, будет непросто. Особенно с учетом того, что подобные дела могут длиться годами.

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#google #законодательство #суд #alphabet #монополия
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