Злоумышленники массово похищают данные граждан

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Несмотря на то, что переводить деньги из России за рубеж после ухода из страны платежных систем VISA и MasterCard стало значительно сложнее, число фишинговых сайтов в доменных зонах .ru и .рф за последний год увеличилось на 200%. Среди причин эксперты по информационной безопасности называют проблемы с SSL-сертификатами, а также тревожный новостной фон с большим количеством инфоповодов, под которые злоумышленники подстраивают тематику своих мошеннических интернет-ресурсов.

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Киберпреступники активно эксплуатируют тематику санкций, предлагая поддельные сайты с якобы банковскими услугами, клоны популярных маркетплейсов, а также ресурсов платежных систем. Никуда не делись и старые схемы с созданием фейковых страниц входа в популярные социальные сети. При этом, как отмечают специалисты, «порог входа» для мошенников в последние годы заметно снизился – они активно используют онлайн-конструкторы и готовые скрипты. При этом уровень интернет-грамотности населения растет не так быстро, к тому же, существуют особо уязвимые для мошенников группы граждан – в первую очередь, пожилые люди, многие из которых не привыкли к современным информационным технологиям и интернету, а также люди, склонные действовать необдуманно, «на эмоциях».