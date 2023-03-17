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Как сообщает РБК, российский сервис шорт-видео Yappy, позиционирующийся как «аналог TikTok», запустил программу «Марафон», предусматривающую выплату вознаграждения контент-мейкерам. Для участия в ней блогерам нужно набрать 300 подписчиков и 5 тысяч просмотров, а также каждый день публиковать по как минимум одному видеоролику. Вознаграждения будут выплачиваться раз в 14 дней – получат их не все авторы, а только те, чей контент попадал в топ-100.
Гендиректор платформы Данила Овчаров рассказал, что на данный момент Yappy существует на деньги «Газпром-Медиа», но в дальнейшем планируется выход на монетизацию. Пока приоритетом для Yappy является рост и наращивание аудитории. Среди ключевых тем, представленных в приложениии – гейминг, образование и музыка, также имеются совместные проекты с такими каналами, как «Матч-ТВ» и «ТНТ». Большинство экспертов относятся к перспективам сервиса скептически, указывая на то, что из российских компаний гораздо больше шансов продвинуть собственный видосервис у холдинга VK – за счет аудитории из принадлежащих ей социальных сетей.