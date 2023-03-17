Впрочем, выход Ryzen 7000 с 3D-кэшем может изменить ситуацию

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Как сообщает Seeking Alpha со ссылкой на аналитиков Susquehanna, компания AMD перестала отбирать у Intel позиции в потребительском сегменте рынка центральных процессоров. По мнению экспертов, Intel лучше представлена в разных ценовых сегментах, также у нее имеется преимущество по маркетинговому позиционированию своей продукции. Согласно информации Mercury Research, в последнем квартале 2022 года 81,4% продаваемых CPU в потребительском сегменте принадлежали Intel и лишь 18.6% – AMD. При этом статистика игрового сервиса Steam, напротив, демонстрирует медленное, но уверенное наращивание «красными» доли – по итогам февраля у 66% пользователей установлены процессоры Intel и у 34% – AMD.

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Ситуацию может изменить появление на рынке процессоров AMD Ryzen 7000 с 3D-кэшем – по предварительным оценкам многих обозревателей и экспертов CPU Ryzen 7 7800X3D может оказаться оптимальным выбором для гейминга в своей ценовой категории, если компания избежит чрезмерного завышения рекомендованной стоимости. Также решения AMD хорошо продаются на серверном рынке, главным же преимуществом компании над Intel является огромный рынок комплектующих для игровых приставок PlayStation и Xbox, CPU и GPU для которых поставляют именно «красные».