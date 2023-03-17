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Как пишет Electrek, компания Tesla, ассоциирующаяся у многих интернет-пользователей с ее гендиректором, эксцентричным американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском, в настоящий момент согласовывает с немецкими властями возможность увеличения выпуска электрокаров предприятием в Берлине. Представители фирмы надеются получить разрешение на производство миллиона экземпляров в год, что, с учетом амбициозных планов выпускать силами всех фабрик по 20 миллионов электромобилей Tesla в год к 2023 году, выглядит вполне логичным шагом.
Tesla начала производить электрокары на берлинском предприятии в конце 2021 года и быстро довела скорость выпуска до 4000 штук в неделю. Сейчас у компании есть разрешение на выпуск до 500 тысяч штук в год, но ее руководство стремится заранее получить необходимые документы, чтобы не тратить на это время в будущем. По информации журналистов, наращивание объемов производства будет производиться без увеличения занимаемой заводом Tesla площади, не потребуются компании и дополнительные водные ресурсы, что должно стать аргументом, который убедит экозащитников.