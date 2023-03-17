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Как сообщает Reuters, суд в Лондоне по итогам длительного разбирательства обязал китайскую корпорацию Lenovo выплатить почти 139 миллионов долларов базирующейся в США компании InterDigital за использование запатентованных телекоммуникационных технологий. По информации журналистов, судебные тяжбы длились с 2019 года и касались патентов, относящихся к беспроводной связи 3G, 4G и 5G.
Представители InterDigital требовали от Lenovo 337 миллионов долларов за шестилетнюю лицензию, но судья решил, что сумма в 138.7 миллионов будет достаточной и покроет продажи девайсов с 2007 года и до завершения 2023. В Lenovo остались довольны решением суда, юристы же американской фирмы планируют его обжаловать. Кстати, претензии у InterDigital имеются не только к Lenovo – уже прошло пять судебных процессов, связанных с предоставлением компанией лицензий.
В ближайщем будущем многие юристы и эксперты будут следить за кейсом, который рассмотрит в июне Единый патентный суд Евросоюза – ведомство должно определить, будет ли в ЕС признана концепция FRAND-лицензий. FRAND в данном случае означает «fair, reasonable, and non-discriminatory», то есть «честное, разумное и не дискриминационное» лицензирование.