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Как сообщает ресурс Tom’s Hardware, в Японии существует любопытная законодательная норма, согласно которой некоторые данные, касающиеся налогов, должны храниться не менее 100 лет. При этом такие накопители, как жесткие диски, SSD, флешки, DVD, CD, как правило, не рассчитаны на подобный срок эксплуатации. Даже магнитные ленты, часто применяемые для хранения крупных объемов данных, теоретически могут сохранять информацию без ее перезаписи на протяжении 30-50 лет, причем при соблюдении условий хранения, но не более.
Компания Pioneer представила Blu-ray диски IPS-BD11J03P объемом 25 ГБ каждый с гарантированным сроком службы более 100 лет – при этом они также должны храниться при определенной температуре и влажности. Помимо них, фирма презентовала и предназначенный для подобных дисков привод BDR-WX01DM, обладающий защитой от пыли и базирующийся на надежных механических компонентах и электродвигателях. При этом производитель рекомендует не только контролировать температурный режим и уровень влажности, но и держать архивы в пожаробезопасных и сейсмоустойчивых зданиях – проблема землетрясений в Японии весьма актуальна.