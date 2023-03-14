Выглядит устройство весьма впечатляюще

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Южнокорейская компания LG презентовала ультраширокий 49-дюймовый геймерский монитор под названием UltraGear 49GR85DC-B – новинка обладает изогнутым экраном (1000R) с разрешением 5120x1440 пикселей и частотой обновления 240 Гц, соотношение сторон которого составляет 32 к 9. Базируется устройство на 10-битной VA-матрице с 95-процентным охватом DCI-P3, также среди его особенностей можно отметить сертификацию по стандарту VESA DisplayHDR 1000 и поддержку технологии AMD FreeSync Premium Pro.



Монитор выглядит весьма впечатляюще, хотя большинству геймеров, он, несмотря на внушительный радиус кривизны дисплея, покажется слишком широким – модель относится к разряду решений для энтузиастов, а не массовому сегменту. Из разъемов на борту имеются DisplayPort 1.4 и два HDMI 2.1, что же касается эргономики – за нее отвечает продвинутая подставка, с помощью которой пользователь может менять наклон, высоту и угол поворота дисплея. Закрепить монитор на стене можно при помощи креплений VESA 100x100 мм. Сколько будет стоить новинка – LG пока не сообщает, но очевидно, что доступным подобное устройство быть не может по определению.

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