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В Японии будут доставлять бумажные письма в отдаленные районы при помощи дронов
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Доставка небольших грузов дронами-беспилотниками – это очевидная идея, которая лежит на поверхности, но ее практическая реализация во многих случаях сталкивается с определенными сложностями. Так, любая техника подвержена поломкам, и если килограммовый БПЛА внезапно выйдет из строя в воздухе и упадет на голову человеку, это явно не прибавит последнму здоровья. В случае с повреждением имущества все проще – владелец дрона может возместить ущерб, а вот вред здоровью или жизни человека может быть невосполнимым. Тем не менее, существуют технические решения, способные в подавляющем большинстве случаев предотвратить подобные ситуации – используют же люди лифты и самолеты, несмотря на то, что и те, и другие, в теории, могут упасть. Но и там, и там предпринимаются значительные меры по обеспечению безопасности.

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Как сообщает The Register, почта Японии планирует в ближайшее время развернуть доставку бумажных писем при помощи дронов – сертификат летной годности для соответствующих БПЛА компании ACSL уже получен, и первые испытания начнутся уже в конце марта-начале апреля. На первом этапе беспилотники будут доставлять корреспонденцию в отдаленные и труднодоступные горные районы – это достаточно безопасно и куда выгоднее, чем использовать почтальонов на автомобилях и иных средствах передвижения.

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#япония #дроны #беспилотники #бпла #доставка #почта #корреспонденция
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