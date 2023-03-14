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Как сообщает ресурс ITHome, премиальный игровой ноутбук ASUS ROG Iceblade 7, оснащенный дополнительным дисплеем, поступил в продажу на территории Китая. «Сердцем» лэптопа служит 16-ядерный 32-поточный процессор AMD R9 7945HX, также модель оснащается в разных модификациях мобильной версией видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 или RTX 4080.
Основной экран ноутбука диагональю 16 дюймов обладает разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц, при этом время отклика составляет 3 мс – по какой методике производилось измерение, не указывается, но это показатель IPS матрицы, а не OLED. Также сообщается, что дисплей изготовлен BOE. Второй экран (сенсорный) произведен той же компанией – он 14.1-дюймовый и обладает разрешением 3840 x 1100 пикселей. Аудиосистема лэптопа включает в себя шесть динамиков и три микрофона.
Помимо всего прочего, сообщается что модель комплектуется до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и скоростным твердотельным накопителем PCI-Express 4.0. Основных модификации ноутбука две – первая, младшая, включает в себя SSD на 1 терабайт и мобильную видеокарту RTX 4080. Она предлагается примерно за 4365 долларов. Вторая, старшая, стоит 8000 долларов и обладает SSD на 4 терабайта и мобильным GPU RTX 4090.