Примерно вдвое надежнее, даже если говорить о дешевых моделях

реклама

Компания Backblaze давно заслужила уважение компьютерных энтузиастов тем, что из фирм, обладающих огромным количеством накопителей, единственная регулярно публикует статистические данные по их надежности. Очередной отчет Backblaze подтверждает, что SSD надежнее, чем HDD – по итогам 2022 года показатель их выхода из строя составил менее 1%, причем речь идет не о корпоративных и даже не о флагманских пользовательских моделях, а о решениях бюджетного ценового сегмента. Кстати, компания использует SSD с 2018 года.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Согласно статистике Backblaze, жесткие диски выходят из строя почти в два раза чаще, чем SSD, при этом наименее надежными являются «винчестеры» Seagate. Вероятно, эту информацию можно считать достаточно достоверной – хотя на тематических форумах, как и в случае NVIDIA и AMD, хватает поклонников как WD, так и Seagate, о продукции WD хвалебные отзывы можно услышать чаще. Странно, что примеру Backblaze до сих пор не следуют другие крупные компании с большим количеством SSD и HDD – публикация подобной статистики позволяет значительно увеличить известность фирмы и узнаваемость ее бренда, и часть клиентов наверняка пришла к Backblaze, узнав о существовании компании именно благодаря одной из публикаций о предоставленной ей статистике.