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Компания Backblaze давно заслужила уважение компьютерных энтузиастов тем, что из фирм, обладающих огромным количеством накопителей, единственная регулярно публикует статистические данные по их надежности. Очередной отчет Backblaze подтверждает, что SSD надежнее, чем HDD – по итогам 2022 года показатель их выхода из строя составил менее 1%, причем речь идет не о корпоративных и даже не о флагманских пользовательских моделях, а о решениях бюджетного ценового сегмента. Кстати, компания использует SSD с 2018 года.
Согласно статистике Backblaze, жесткие диски выходят из строя почти в два раза чаще, чем SSD, при этом наименее надежными являются «винчестеры» Seagate. Вероятно, эту информацию можно считать достаточно достоверной – хотя на тематических форумах, как и в случае NVIDIA и AMD, хватает поклонников как WD, так и Seagate, о продукции WD хвалебные отзывы можно услышать чаще. Странно, что примеру Backblaze до сих пор не следуют другие крупные компании с большим количеством SSD и HDD – публикация подобной статистики позволяет значительно увеличить известность фирмы и узнаваемость ее бренда, и часть клиентов наверняка пришла к Backblaze, узнав о существовании компании именно благодаря одной из публикаций о предоставленной ей статистике.