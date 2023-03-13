Об этом сообщают сразу несколько инсайдеров

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История с оплавлением разъемов 12+4 pin 12VHPWR постепенно сошла на нет – как выяснилось, повреждения возникали из-за некорректного подключения. Пользователи подсоединяли коннектор не до конца, что приводило к повышенному нагреву и дальнейшему оплавлению в случае использования видеокарты RTX 4090, но, как сообщает NVIDIA, проблема затронула всего 0.04% пользователей.

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Тем не менее, по информации сразу нескольких инсайдеров, компания Intel работает над собственной, улучшенной версией разъема 12VHPWR, в которой прижим будет осуществляться не при помощи шарообразных выступов, а при помощи пластин. Подобное изменение не позволит контактам размыкаться при изгибе кабеля, что повысит надежность соединения и значительно снизит риски увеличения температуры до опасного порога и оплавления коннектора или разъема. Сведений о том, когда именно будет представлена новая версия разъема, и будет ли вообще, пока нет. При этом репутация стандарта 12VHPWR среди компьютерщиков, оверклокеров и прочих энтузиастов остается сомнительной – проблема с оплавлением, пусть и встречающаяся крайне редко, запомнилась сообществу надолго.