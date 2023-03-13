По габаритам она сравнима с некоторыми видеокартами

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Компания Apex Storage презентовала необычную плату расширения под названием X21 – она позволяет использовать до 21 твердотельного накопителя M.2 PCI-Express 4.0. Сейчас на рынке имеются SSD подобного форм-фактора на 8 терабайт, таким образом, суммарно плата позволяет задействовать до 168 терабайт памяти. Она состоит из двух сегментов, подключается посредством интерфейса PCI-Express 4.0 x16 и обладает 100 линиями PCI-E.

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На одном из сегментов рассматриваемой карты расширения располагаются 11 слотов M.2, на другом – еще 10, а между собой их соединяет черный радиатор, напоминающий системы охлаждения видеокарт начального уровня, обходящихся без вентиляторов. Также на борту платы имеются два 6-контактных разъема дополнительного питания. Согласно данным производителя, одна X21 позволяет достичь скоростей до 30.5 ГБ/с и до 26.5 ГБ/с при последовательном чтении и записи, а также до 7.5 миллионов IOPS при случайных операциях. Разумеется, задействовать весь потенциал 21 накопителя одновременно при помощи всего лишь одного PCI-E 4.0 слота, даже с 16 линиями невозможно. Сообщается, что устройство предоставляет «надежность корпоративного уровня» и поддерживает RAID. Стоимость новинки пока неизвестна.

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