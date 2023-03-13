Игра стала самой продаваемой за последние 12 месяцев

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

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Несмотря на не самую лучшую оптимизацию, Hogwarts Legacy стала самой продаваемой игрой за последние 12 месяцев – разработчики даже привели некоторую официальную статистику. Суммарно геймеры провели в магической Британии уже 406 миллионов часов, то есть более 46 тысяч лет, вырастили 674 миллиона волшебных растений и сварили 405 миллионов зелий. Статистика приведена суммарно по таким платформам, как ПК, PlayStation 5, а также Xbox Series X и Xbox Series S. В следующем финансовом отчете разработчики планируют поделиться статистикой продаж, которая, вероятно, многих удивит.

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Большинство обозревателей и игроков отозвались об игре положительно, отмечая тщательно воссозданный волшебный мир и высокий уровень погружения. Негативных оценок удостоилась разве что оптимизация – графика Hogwarts Legacy не выглядит ультрасовременно, при этом если переключить разрешение на 4K и использовать трассировку лучей, без активации DLSS 60 кадров в секунду не выдает даже флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 в связке с одним из топовых центральных процессоров. Впрочем, ситуацию исправляет включение DLSS 3 с опцией Frame Generation.