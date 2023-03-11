Удаленная работа многим дает ощущение комфорта и контроля над своей жизнью

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Для многих сотрудников IT-отрасли удаленная работа стала новой нормой: пандемия коронавируса открыла людям глаза на то, что давно было очевидно: если ты работаешь головой, то тебе не обязательно ехать в офис – потраченное на сборы и дорогу туда и обратно время можно использовать и более оптимальным образом. Некоторые компании приветствовали переход большинства сотрудников на удаленную работу, другие же ради увеличения уровня контроля над работниками стремятся вернуть их в офисы.

Как сообщает Business Insider, уже около 30 тысяч сотрудников Amazon подписали петицию против возвращения к прежнему режиму работы – ранее гендиректор компании Энди Джасси заявил, что большинство сотрудников с 1 мая должны будут посещать офисы не менее 3 дней в неделю. Ранее дистанционный режим сохранялся в Amazon около трех лет. При этом как показал опрос, 87% работников Amazon предпочитают проводить в офисе не больше 1-2 дней в неделю или не появляться там вовсе. Аналогичные результаты демонстрируют и многие исследования, проведенные в других технологических компаниях – люди даже готовы увольняться, чтобы отстоять свое право на удаленную работу.

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Примечательно, что многочисленные научные работы показывают, что при правильной организации «удаленка» не снижает, а повышает производительность труда, увеличивает уровень счастья, улучшает психологическое состояние сотрудников, а также позволяет нанимать лучшие кадры. Возвращение к офисному режиму в основном проталкивают различного рода менеджеры, при «удаленке» часто остающиеся невостребованными в таком количестве, в котором они были нужны ранее. Кстати, на днях о переходе на гибридный режим работы сообщила российская компания «Яндекс», и реакция на это многих сотрудников также была крайне негативной.