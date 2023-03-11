реклама
Вчера, 10 марта, компания «Яндекс» объявила об отмене режима удаленной работы для сотрудников – работникам придется выбирать между полноценной офисной занятостью и гибридным режимом, при котором посещать офис необходимо 2-3 раза в неделю. На выбор будут доступнв офисы в России, а также в Казахстане, Армении, Турции и еще нескольких странах. «Удаленка» теперь станет исключением – получить к ней доступ можно будет только при соблюдении определенных условий и только по согласованию с руководителем.
В конце прошлого года ряд СМИ и тематических ресурсов опубликовали новость о том, что сотрудников «Яндекса» попросили вернуться в офисы из-за якобы упавшей эффективности работы. При этом большинство работников восприняли возвращение к «докоронавирусным» временам крайне негативно – однажды распробовав свободу удаленной работы, мало кто хочет возвращаться к офисной и тратить время на дорогу туда и обратно. Во многих технологических компаниях после перехода с удаленной работы к офисной даже наблюдались массовые увольнения – сотрудники переходили в другие фирмы, допускающие «удаленку», порой даже с небольшим уменьшением заработной платы, хотя чаще все-таки с увеличением.