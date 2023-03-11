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Компания Infinix презентовала сверхбыструю проводную зарядку для мобильных устройств мощностью 260 Вт и беспроводную мощностью 110 Вт. Проводной вариант позволяет пополнить запас энергии смартфона с аккумулятором на 4500 мА*ч с 0% до 25% всего за 60 секунд, а до 100% - примерно за 8 минут. Беспроводной зарядке требуется в 2-2.2 раза больше времени. Как сообщает компания, попробовать новую зарядку в действии можно будет после выхода смартфона Infinix Note, который состоится в этом году.
Если верить производителю, КПД новой проводной зарядки составляет 98.5%, при этом ее использование не приводит к ускоренной деградации аккумуляторных батарей и снижению их емкости. Так, тестовая батарея на 4400 мА*ч после 1000 циклов зарядки сохранила 90% своей емкости. Здесь, впрочем, стоит учитывать, что аккумуляторы теряют емкость не только из-за большого количества циклов зарядки, но и просто с течением времени, поэтому на практике через условные 2 года и те же 1000 циклов батарея может деградировать гораздо сильнее, чем в тестовых условиях. Для 260-ваттной зарядки будет использоваться специальный кабель, поддерживающий передачу тока до 13 А.