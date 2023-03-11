Одним из главных примеров служит успех Genshin Impact

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

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Как сообщает издание South China Morning Post, китайские разработчики заняли 40 позиций в топ-100 издателей мобильных игр по уровню дохода. Согласно информации аналитиков Sensor Tower, их общий доход превысил 1.85 миллиарда долларов. Стоит отметить, что компании из Поднебесной сталкиваются у себя на родине с жестким регулированием, цензурой и бюрократическими препонами – им нередко гораздо сложнее выводить свои проекты на глобальный рынок, чем западным конкурентам.

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На втором месте глобального рейтинга издателей мобильных игр располагается китайская студия miHoYo, известная в первую очередь своим сверхпопулярным проектом Genshin Impact. Среди разработчиков всех игр, не только мобильных, базирующихся в Поднебесной, miHoYo занимает третье место после Tencent и NetEase. Как считают эксперты, китайские компании продолжат активную экспансию на глобальный рынок, при этом часто использующаяся в их мобильных играх система «гача», имеющая некоторое сходство с онлайн-казино позволит обеспечить подобным проектам еще более высокую монетизацию, чем стандартные схемы доната и микротранзакций.