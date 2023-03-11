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Когда первые модули и комплекты оперативной памяти стандарта DDR5 только появлялись на рынке, производители уже заявляли, что через несколько лет начнут выпускать планки DDR5-8400. Пока такие решения никто не представил, хотя если говорить о нестандартных режимах работы, то оверклокеры добивались и больших частот, причем без использования жидкого азота и других экстремальных методов охлаждения, при обычном обдуве небольшим вентилятором.
Тем не менее, производители все ближе к заветной отметке: так, компания G.Skill презентовала комплект оперативной памяти Trident Z5 RGB DDR5-8000, в который входят два модуля объемом 24 ГБ каждый. Примечательно, что тайминги при этом не столь высоки, как можно было бы ожидать: CL38-48-48-127. Тестирование набора с материнской платой ASUS ROG Maximus Z790 Apex и процессором Intel Core i9-13900K прошло без каких-либо проблем, при этом в тестах AIDA64 рассматриваемая ОЗУ продемонстрировала превосходные показатели. По предварительным данным, приобрести комплект будет уже в апреле. Его стоимость пока не раскрывается, но очевидно, что она будет достаточно высокой. Зато наборы DDR5-7200, DDR5-7600 и DDR5-7800 могут подешеветь – тенденция на снижение цен в данном сегменте рынка ОЗУ очевидна.