Многие пользователи возмущены, а некоторые - намерены обращаться в суд

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3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

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Не секрет, что многие производители принтеров и МФУ получают основной доход не от продажи своих устройств, а от реализации оригинальных картриджей, наценка на которые может составлять сотни, а иногда и тысячи процентов. В свою очередь, значительная часть пользователей предпочитает перезаправлять расходники самостоятельно, обращаться в специализированные компании или приобретать неоригинальные картриджи, чтобы сэкономить денежные средства.

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Как сообщает ARSTechnica, компания HP выпустила для своих печатающих устройств очередное обновление прошивки, полностью блокирующее для части принтеров возможность использования неоригинальных картриджей – останавливающим фактором не послужили даже репутационные риски и возможность подачи потребителями новых судебных исков. Стоит отметить, что HP уже выплатила миллионы долларов по коллективным искам в США, Австралии и Италии. Сам производитель, разумеется, заявляет, что стремится обеспечить «наилучший пользовательский опыт» и «защитить клиентов» от поддельных и низкокачественных сторонних картриджей, но для большинства потребителей «наилучшим пользовательским опытом» является обеспечение минимальной стоимости одного отпечатка, которое не может быть достигнуто при регулярной покупке переоцененных оригинальных расходников.