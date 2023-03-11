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Не секрет, что многие производители принтеров и МФУ получают основной доход не от продажи своих устройств, а от реализации оригинальных картриджей, наценка на которые может составлять сотни, а иногда и тысячи процентов. В свою очередь, значительная часть пользователей предпочитает перезаправлять расходники самостоятельно, обращаться в специализированные компании или приобретать неоригинальные картриджи, чтобы сэкономить денежные средства.
Как сообщает ARSTechnica, компания HP выпустила для своих печатающих устройств очередное обновление прошивки, полностью блокирующее для части принтеров возможность использования неоригинальных картриджей – останавливающим фактором не послужили даже репутационные риски и возможность подачи потребителями новых судебных исков. Стоит отметить, что HP уже выплатила миллионы долларов по коллективным искам в США, Австралии и Италии. Сам производитель, разумеется, заявляет, что стремится обеспечить «наилучший пользовательский опыт» и «защитить клиентов» от поддельных и низкокачественных сторонних картриджей, но для большинства потребителей «наилучшим пользовательским опытом» является обеспечение минимальной стоимости одного отпечатка, которое не может быть достигнуто при регулярной покупке переоцененных оригинальных расходников.