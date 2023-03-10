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Как сообщает издание «Известия», «Гознак» возобновил производство биометрических загранпаспортов, но пока в достаточно малых объемах – до возвращения к полномасштабному выпуску еще далеко. Здесь стоит напомнить, что в конце января в России временно прекратили принимать заявления на получение загранпаспортов нового образца из-за дефицита необходимых электронных компонентов. Загранпаспорта старого образца, действующие 5 лет, по-прежнему можно получать без ограничений.
Ранее в российских СМИ появлялась информация о том, что возобновление приема заявок на загранпаспорта нового типа может состояться в конце марта. Их особенность – в наличии специального чипа, содержащего сведения о владельце, включая отпечаток его пальца. В отличие от «стандартных» загранпаспортов, подобные документы действуют 10 лет, поэтому многие граждане выбирали именно их, несмотря на необходимость прохождения дактилоскопии. Судя по всему, возвращение возможности получения загранпаспорта нового типа может быть отложено – достоверной информации, когда документы снова станут доступны для всех желающих, в настоящий момент нет.