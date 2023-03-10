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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Несколько депутатов Госдумы поддержали футбольных фанатов, выступив за отмену Fan ID
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Инициатива по введению карты болельщика Fan ID изначально вызвала у многих любителей футбола резко отрицательную реакцию, а многие фанатские объединения заявили, что в случае введения обязательных требований по наличию подобной карты будут бойкотировать матчи и перестанут ходить на стадионы. Как выяснилось после зимнего перерыва в Российской Премьер-Лиге, это были не пустые слова: меньше людей собиралось на стадионах только в период жестких антикоронавирусных ограничений.

Как сообщает издание «Коммерсант», проблемой наполняемости спортивных сооружений и посещаемости матчей уже обеспокоились в Госдуме и Мосгордуме – несколько депутатов обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой отменить требование по наличию Fan ID, а фракция КПРФ предложила «Единой России» разработать для этого законопроект. Судя по всему, большинство единороссов к предложению отнеслись скептически, хотя есть и исключения.

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Так, депутат-единоросс из Санкт-Петербурга Виталий Милонов полагает, что множество жалоб от болельщиков, а также снижение посещаемости соревнований свидетельствуют о том, что Fan ID скорее мешает развитию спорта, чем повышает уровень безопасности на стадионах. По словам коммуниста Сергея Обухова, многие коллеги из «Единой России» понимают ситуацию, но не хотят проявлять инициативу без решения политического руководства партии. При этом, по данным специализированных спортивных интернет-ресурсов, посещаемость футбольных матчей во многих городах упала примерно на две трети.

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#россия #законодательство #госдума #fan id
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