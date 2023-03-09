А VK теперь входит в топ-10 соцсетей

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Как сообщает канадская компания Sandvine, «Вконтакте» впервые вошла в топ-10 социальных сетей по объему трафика. Также эксперты отметили резкий рост популярности Telegram – он поднялся с восьмого на третье место среди мессенджеров. Значимый прирост Telegram продемонстрировал, например, в России – толчком к этому послужил запрет части западных соцсетей и ограничение на публикацию контента в TikTok.

Администрация «Вконтакте» связывает увеличение аудитории соцсети не только с запретом конкурирующих западных площадок, но и с развитием различных сервисов, таких, например, как платформа для создания и просмотра коротких видеороликов. Спрос на видеоконтент в мире действительно растет – это подтверждают как данные Sandvine, так и информация других аналитических компаний. В 2022 году почти две трети мирового трафика (65.9%) пришлись именно на передачу видео, если учитывать интернет-ТВ и потоковые службы доставки контента.

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По данным издания «Коммерсант», значительный рост трафика Telegram и «Вконтакте» в 2022 году по сравнению с 2021 подтверждают и сотрудники российских интернет-провайдеров, а также операторов связи. Представители компаний сообщают о росте на 70-200% в случае Telegram и на 30-60% в случае «Вконтакте». При этом большинство экспертов сходятся на том, что в ближайшие годы повторения подобных скачков ожидать не приходятся – те, кто хотел перейти из заблокированных соцсетей и мессенджеров в «разрешенные» – уже это сделали.