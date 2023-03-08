Производитель доработал конструкцию радиатора

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Базирующаяся в Японии компания Scythe презентовала модернизированную версию воздушной процессорной системы охлаждения Kotetsu – она получила название Mark III. Сообщается, что производитель доработал конструкцию радиатора для увеличения эффективности отвода тепла, и, помимо этого, обеспечил поддержку новейших сокетов – Intel LGA 1700 и AMD AM5.

По конструкции Kotetsu Mark III напоминает многие другие башенные кулеры, рассчитанные на отвод от центрального процессора примерно 180 Вт тепла, например, Deepcool GAMMAXX 400 V2, и многие решения компании ID-Cooling. Плотной компоновки радиатор пронизывают четыре тепловых трубки, а из примечательных особенностей модели можно отметить черную металлическую крышку, прикрывающую верх радиатора.

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За активную фазу охлаждения отвечает 120-миллиметровый вентилятор Kaze Flex II, способный функционировать на скоростях от 200 до 1500 об/мин. Производитель заявляет для него воздушный поток в 67,62 CFM при максимальных оборотах, и это, скорее всего, близко к истине. «Вертушка» базируется на гидродинамическом подшипнике и оснащена антивибрационными уголками, что же касается заявленного ресурса работы – он составляет 120 тысяч часов. Весит кулер более 720 г, достоверной информации о его цене и дате поступления в продажу пока нет.