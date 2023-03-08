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[Zero] За пост начислено вознаграждение
В TPM 2.0 обнаружили две опасные уязвимости – под угрозой миллиарды ПК
В новых версиях спецификации они исправлены
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Специалисты по кибербезопасности из компании Quarkslab нашли две уязвимости в Trusted Platform Module (TPM) 2.0 – том самом, из-за наличия которого в системных требованиях операционной системы Windows 11, в интернете разгорались жаркие споры. По мнению экспертов фирмы, под угрозой могут находиться миллиарды ПК по всему миру. Как считают в Microsoft, TPM 2.0 повышает уровень безопасности за счет возможностей по работе с криптографическими ключами.

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Причина ошибки заключается в неверной работе алгоритма трансфера данных в функцию ExecuteCommand() – из-за этого можно записать два байта информации вне буфера. Организация Trusted Computing Group (TCG), разрабатывавшая стандарт TPM 2.0, выпустила официальное предупреждение о том, что новые уязвимости позволяют злоумышленникам перезаписывать защищенные данные и повышать свой уровень привилегий. В новых версиях спецификации ошибки уже исправлены. Кстати, уязвимость коснулась и библиотеки libtpms, с помощью которой можно осуществить эмуляцию TPM программным методом – впрочем, версии, начиная с libtpms 0.9.6. являются безопасными.

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#хакеры #уязвимость #tpm #эксплойт
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