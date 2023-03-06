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Как сообщает издание «РИА Новости», нижегородская фирма под названием «Клеверкоптер» создала беспилотник-конвертоплан, оснащенный камерой ночного видения с системой специальной стабилизации, а также зумом, способным увеличивать изображение в 30 раз. В пресс-службе Фонда поддержки проектов НТИ рассказали журналистам, что созданный нижегородскими специалистами БПЛА может использоваться для мониторинга нефтепроводов, газопроводов и другой важной инфраструктуры вне зависимости от времени суток.
Беспилотник называется «Аэромедик Mini» – он способен преодолевать без необходимости пополнения запаса энергии и топлива до 200 км при движении со скоростью до 100 км/ч. По словам руководителя компании «Клеверкоптер» Сергея Гусева, одна из ключевых особенностей устройства заключается в том, что это гибрид с одним бензиновым двигателем и восемью электрическими. Также Гусев подчеркнул, что аппарат может не только качественно выполнять задачи по мониторингу различной инфраструктуры, но и доставлять нетяжелые грузы весом до 5 кг. Полноценные испытания конвертоплана стартуют уже в ближайшие месяцы.