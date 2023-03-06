Дрон может быть полезен для мониторинга инфраструктуры и доставки небольших грузов

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

реклама

Как сообщает издание «РИА Новости», нижегородская фирма под названием «Клеверкоптер» создала беспилотник-конвертоплан, оснащенный камерой ночного видения с системой специальной стабилизации, а также зумом, способным увеличивать изображение в 30 раз. В пресс-службе Фонда поддержки проектов НТИ рассказали журналистам, что созданный нижегородскими специалистами БПЛА может использоваться для мониторинга нефтепроводов, газопроводов и другой важной инфраструктуры вне зависимости от времени суток.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Беспилотник называется «Аэромедик Mini» – он способен преодолевать без необходимости пополнения запаса энергии и топлива до 200 км при движении со скоростью до 100 км/ч. По словам руководителя компании «Клеверкоптер» Сергея Гусева, одна из ключевых особенностей устройства заключается в том, что это гибрид с одним бензиновым двигателем и восемью электрическими. Также Гусев подчеркнул, что аппарат может не только качественно выполнять задачи по мониторингу различной инфраструктуры, но и доставлять нетяжелые грузы весом до 5 кг. Полноценные испытания конвертоплана стартуют уже в ближайшие месяцы.